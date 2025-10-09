Alice Morsanutto travolta e uccisa da un' auto mentre attraversa la strada per andare a scuola | la 17enne era sulle strisce vicino a casa

Tragedia all?alba di oggi, giovedì 9 ottobre, a Precenicco, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita in seguito a un investimento mortale avvenuto intorno alle 6.30 del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Alice Morsanutto travolta e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada per andare a scuola: la 17enne era sulle strisce vicino a casa

In questa notizia si parla di: alice - morsanutto

Alice Morsanutto travolta e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada per andare a scuola: la 17enne era appena uscita di casa

Travolta da un'auto mentre va a scuola, Alice Morsanutto muore a 17 anni: «Era appena uscita di casa». La corsa del papà in strada - Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che ... Si legge su leggo.it

Investimento mortale: 17enne travolta sulle strisce pedonali a Precenicco - Il padre è accorso quando ha sentito le sirene dell'ambulanza e l'elisoccorso ... Da rainews.it