Alice Morsanutto travolta e uccisa da un' auto mentre attraversa la strada per andare a scuola | la 17enne era appena uscita di casa

Tragedia all?alba di oggi, giovedì 9 ottobre, a Precenicco, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita in seguito a un investimento mortale avvenuto intorno alle 6.30 del.

