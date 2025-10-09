Alice Morsanutto travolta e uccisa a 17 anni da un' auto sulle strisce davanti a casa mentre va a scuola | il papà la vede morire La prof | Compagni erano statue di dolore

Alice Morsanutto travolta e uccisa da un'auto sulle strisce davanti a casa, la 17enne stava andando a scuola. Il gemello sul bus, il papà si precipita fuori e la vede agonizzante

