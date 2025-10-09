Alice Morsanutto morta investita a Precenicco la 17enne stava prendendo il bus per andare a scuola

La studentessa 17enne Alice Morsanutto è morta dopo essere stata investita da un'auto a Precenicco, in provincia di Udine: era diretta a scuola. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

