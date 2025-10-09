Alice Morsanutto morta investita a Precenicco la 17enne stava prendendo il bus per andare a scuola
La studentessa 17enne Alice Morsanutto è morta dopo essere stata investita da un'auto a Precenicco, in provincia di Udine: era diretta a scuola.
Alice Morsanutto, 17enne investita e uccisa sulle strisce mentre va a scuola: le urla del papà accorso in strada, il fratello gemello aveva appena preso la corriera - Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada ... Come scrive msn.com
Alice Morsanutto travolta e uccisa da un'auto sulle strisce davanti a casa, la 17enne stava andando a scuola. Il gemello sul bus, il papà si precipita fuori e la vede agonizzante - Tragedia all’alba di oggi, giovedì 9 ottobre, a Precenicco, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita in seguito a un investimento mortale avvenuto intorno alle 6. Segnala ilgazzettino.it