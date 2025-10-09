Alfa al via il tour nei palasport italiani già tutto esaurito
Dopo il tour europeo sold out, Alfa è pronto a tornare in Italia con una nuova serie di appuntamenti nei palazzetti. Dopo lo straordinario tour europeo sold out, che lo ha visto protagonista sui palchi delle principali città del continente, Alfa è pronto a tornare in Italia con una nuova serie di appuntamenti nei palazzetti. Il tour partirà il 29 ottobre dall’Unipol Forum di Milano e proseguirà toccando Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari, Genova e Roma. Tutte le date sono già sold out, a conferma dell’enorme affetto del pubblico e del momento d’oro del cantautore, che di recente ha anche annunciato nuovi appuntamenti per il 2026. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: alfa - tour
