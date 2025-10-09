Alex Vecchietti torna dal vivo | oblio album release show

Palermotoday.it | 9 ott 2025

Alex Vecchietti torna dal vivo per presentare il suo decimo album in studio “OBLIO” nella splendida cornice della chiesa anglicana “holy cross Palermo”. Alex Vecchietti: Musician & Producer Synth-Rock Anglo-SiculoAlex Vecchietti è un artista, chitarrista, e producer anglo-siculo noto per il suo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

