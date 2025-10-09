Alessio Micheli presidente della European Neural Network Society

(Adnkronos) – Il professor Alessio Micheli, ordinario di Informatica all'Università di Pisa, è stato eletto presidente della European Neural Network Society (ENNS), la principale società scientifica europea dedicata allo studio e allo sviluppo delle reti neurali artificiali. L’elezione è avvenuta durante il congresso ICANN 2025, che si è svolto a settembre a Kaunas (Lituania). Micheli, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: alessio - micheli

Alessio Micheli Dancing School 2000 - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, i Cinque Stelle reatini hanno scelto i propri candidati, pronti anche Micheli e la D'Angeli per la civica di D'Amato - Chiuse le “regionarie” anche i Cinquestelle reatini hanno la coppia di candidati alle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio. Da ilmessaggero.it