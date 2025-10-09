Alessio Micheli dell' Università di Pisa eletto presidente della European Neural Network Society

Pisatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Alessio Micheli, ordinario di Informatica all’Università di Pisa, è stato eletto presidente della European Neural Network Society (ENNS), la principale società scientifica europea dedicata allo studio e allo sviluppo delle reti neurali artificiali.L’elezione è avvenuta durante il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alessio - micheli

Alessio Micheli presidente della European Neural Network Society

alessio micheli universit224 pisaIl professor Alessio Micheli dell'Università di Pisa eletto presidente della European Neural Network Society - Il professor Alessio Micheli, ordinario di Informatica all’Università di Pisa, è stato eletto presidente della European Neural Network Society (ENNS), la ... Si legge su gonews.it

alessio micheli universit224 pisaAlessio Micheli presidente della European Neural Network Society - (Adnkronos) – Il professor Alessio Micheli, ordinario di Informatica all'Università di Pisa, è stato eletto presidente della European Neural Network Society (ENNS), la principale società scientifica e ... Segnala ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Alessio Micheli Universit224 Pisa