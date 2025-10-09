Alessio Micheli dell' Università di Pisa eletto presidente della European Neural Network Society
Il professor Alessio Micheli, ordinario di Informatica all’Università di Pisa, è stato eletto presidente della European Neural Network Society (ENNS), la principale società scientifica europea dedicata allo studio e allo sviluppo delle reti neurali artificiali.L’elezione è avvenuta durante il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: alessio - micheli
Alessio Micheli presidente della European Neural Network Society
Alessio Micheli Dancing School 2000 - facebook.com Vai su Facebook
Il professor Alessio Micheli dell'Università di Pisa eletto presidente della European Neural Network Society - Il professor Alessio Micheli, ordinario di Informatica all’Università di Pisa, è stato eletto presidente della European Neural Network Society (ENNS), la ... Si legge su gonews.it
Alessio Micheli presidente della European Neural Network Society - (Adnkronos) – Il professor Alessio Micheli, ordinario di Informatica all'Università di Pisa, è stato eletto presidente della European Neural Network Society (ENNS), la principale società scientifica e ... Segnala ilnapolionline.com