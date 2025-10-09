Alessia Orro ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura al Fenerbahce Istanbul: primo match ufficiale disputato con la maglia gialloblù e subito una splendida vittoria per la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, che ha saputo conquistare la Supercoppa di Turchia insieme alle compagne di squadra. Le ragazze di coach Marcello Abbondanza si sono prodigate in una splendida rimonta dallo 0-2 contro il VakifBank Istanbul e hanno portato a casa il trofeo per la sesta volta nella storia. La palleggiatrice, che ha lasciato Milano per trasferirsi in terra anatolica, è risultata determinant e in diagonale con la micidiale bomber Melissa Vargas e con la possibilità di chiamare in causa la forte schiacciatrice Arina Fedorovtseva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Orro vince la Supercoppa di Turchia: “È solo l’inizio. Nessuna ha mollato sullo 0-2”