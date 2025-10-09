Alessandro Nesta | Il Milan di Berlusconi ti pagava casa e bollette Ma perché? Guadagnavamo tanto

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Nesta prova a far capire cos'era il Milan di Silvio Berlusconi, i calciatori avevano tutto pagato fuori dal campo. Dalla casa ai mobili, dalle bollette alla macchina: "Ma perché? Già guadagnavamo tanti soldi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

