Alessandro Lytvyn è ’oro’ nella Matematica mentale

GUALDO TADINO- Alessandro Lytvyn, studente dell’Istituto di istruzione superiore "Raffaele Casimiri", ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi mondiali di "Matematica mentale". Il giovane ha rappresentato l’Italia al torneo internazionale tenutosi recentemente a Valencia, in Spagna, al Museo della scienza Principe Felipe. In gara c’erano 282 concorrenti, provenienti da 12 Paesi del mondo. Lo studente gualdese ha conquistato il titolo di "super campione", il massimo riconoscimento nella categoria "Master pro" (13-15 anni). La competizione premia la rapidità di calcolo, la capacità logica e la concentrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

