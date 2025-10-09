Alessandro Cattelan alla ChorusLife Arena, l’OktoBERG Fest al Piazzale degli Alpini, “Il Gattopardo” a Bolgare per “Fiato ai libri”, Bergamoscienza, lo spettacolo “Destino Karma Anima”, con Marco Cesati Cassin al Gavazzeni di Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 9 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 12 ottobre al Gres Art 671 a Bergamo sarà allestita la mostra “de bello. notes on war and peace”, a cura di gres art 671 e 2050+, da un’idea di Salvatore Garzillo e Gabriele Micalizzi. Si tratta della prima esposizione collettiva di gres art 671: parla di guerra, di umanità, di popoli e di emozioni, di storia e di attualità, sostenendo l’urgenza della pace. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Alessandro Cattelan, Bergamoscienza e Il Gattopardo: cosa fare stasera a Bergamo e provincia