Alessandro Borghese una vita tra sogni e fornelli

Alessandro Borghese lo riconosci subito: occhiali iconici, voce squillante, camicie eccentriche e una passione viscerale per la cucina italiana. È lo chef rockstar della TV, che da anni entra nelle nostre case a colpi di ricette e giudizi spesso taglienti. Una carriera costruita sulla sua più grande passione e una storia familiare che in pochi .

alessandro borghese una vita tra sogni e fornelli

