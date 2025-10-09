Alessandria scoperta frode sul Superbonus 110% | sequestrati beni per 9 milioni di euro
La guardia di finanza di Alessandria ha denunciato 24 persone, tra imprenditori e professionisti, per frode fiscale e truffa aggravata sui crediti d'imposta legati al Superbonus 110%. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno rivelato l'uso di contratti fittizi di comodato e usufrutto per aggirare i divieti di legge e ottenere indebitamente i benefici. Sequestrati beni e conti per oltre 9 milioni di euro, in Italia e all'estero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
24 denunciati per frode fiscale e truffa sui crediti d’imposta del Superbonus ad Alessandria - Guardia di Finanza scopre frode fiscale sul Superbonus 110%, sequestri per 9 milioni e denunce di imprenditori e professionisti. Secondo quotidianopiemontese.it
Superbonus, 24 indagati ad Alessandria: sequestri per oltre 9 milioni di euro - Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Alessandria, sono partite da un’analisi di rischio condotta dai Finanzieri nel settore ... Lo riporta pupia.tv