Alessandria scoperta frode sul Superbonus 110% | sequestrati beni per 9 milioni di euro

La guardia di finanza di Alessandria ha denunciato 24 persone, tra imprenditori e professionisti, per frode fiscale e truffa aggravata sui crediti d'imposta legati al Superbonus 110%. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno rivelato l'uso di contratti fittizi di comodato e usufrutto per aggirare i divieti di legge e ottenere indebitamente i benefici. Sequestrati beni e conti per oltre 9 milioni di euro, in Italia e all'estero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

