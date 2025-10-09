Alert system a Santarcangelo la prova generale del sistema di allertamento di protezione civile

Riminitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alert System consente all’Amministrazione comunale di comunicare con i cittadini in tempo reale 24 ore su 24, attraverso telefonate pre-registrate e notifiche tramite app, utilizzando liste geolocalizzate o tematiche. Dopo la presentazione alla cittadinanza di Santarcangelo che si è svolta a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alert - system

Arriva l’alert system. Meteo, incidenti, calamità: "Così cittadini più sicuri"

Alert System a Santarcangelo: via alla prova generale del sistema di allertamento della Protezione civile - A Santarcangelo, è arrivato il momento per la prova generale del nuovo sistema di allertamento locale di protezione civile Alert System. Segnala chiamamicitta.it

Messaggio di allarme sugli smatphone dei santarcangiolesi: è la prova dell'Alert System - 500 i cittadini che riceveranno la chiamata con un messaggio pre- Secondo altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Alert System Santarcangelo Prova