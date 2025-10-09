ALD sanzionata dall’Antitrust | 5 milioni per addebiti poco trasparenti
Un provvedimento che pesa: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione da 5 milioni di euro a Ald, gruppo globale del noleggio a lungo termine, per una pratica commerciale ritenuta scorretta nella gestione degli addebiti per danni ai veicoli durante il noleggio. Una decisione che parla direttamente alla fiducia dei consumatori. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sanzionata - dall
Un istruttore di guida aveva la patente scaduta, mentre un'automobile utilizzata per le lezioni pratiche non aveva l'assicurazione Una scuola guida a Somma Vesuviana è stata sanzionata dalla Polizia di Stato - facebook.com Vai su Facebook
Venezia sanzionata dal Garante della Privacy per il suo ticket d’ingresso per i turisti (ma la multa è irrisoria) - X Vai su X