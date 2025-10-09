Alcol zero o patente addio | weekend di super controlli sulle strade comasche

Nel primo fine settimana di ottobre la polizia stradale di Como ha messo in campo un servizio mirato di prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, nell’ambito della campagna nazionale dedicata alla sicurezza stradale. In azione pattuglie del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: alcol - zero

Gallarate, fino al 31 agosto in vigore l’ordinanza anti alcol. Stazione sorvegliata speciale

La vita di Sofia Galante spezzata da un 21enne sotto effetto di alcol e droga: “Era una ragazza timida e gentile”

Guida sotto l’effetto di alcol e droga, in una settimana 17 denunciati

Sembra un martini. Ma non lo è Zero alcol, tutta eleganza: passion fruit, vaniglia e un tocco floreale. Un cocktail che incanta, senza stordire. Victorian Martini, vieni a scoprirlo al bancone. #follis #fiumicino #dovemangiareafco #mixology #drinklist #victorian - facebook.com Vai su Facebook

Daniele Candosin, il bartender dell'alcol free: «Salviamo salute e patente. Ma guai a rinnegare vino e cultura veneta» - Lo specialista trevigiano del «drink sobrio»: fra le sue specialità l'Americano e il Paloma: «Le persone che li provano sono sempre di più, ma non c'entrano i valori sociali: ci sono tanti motivi per ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Elle Macpherson ricorda come dire addio all’alcol «sia stata una scelta emotiva e spirituale» - Ospite del The Life Stylist Podcast, la supermodella australiana Elle Macpherson ha ricordato quando ha capito che era tempo di mettere fine alla sua dipendenza dall’alcol. Secondo iodonna.it