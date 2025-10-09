Alcol zero o patente addio | weekend di super controlli sulle strade comasche

Quicomo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo fine settimana di ottobre la polizia stradale di Como ha messo in campo un servizio mirato di prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, nell’ambito della campagna nazionale dedicata alla sicurezza stradale. In azione pattuglie del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alcol - zero

Gallarate, fino al 31 agosto in vigore l’ordinanza anti alcol. Stazione sorvegliata speciale

La vita di Sofia Galante spezzata da un 21enne sotto effetto di alcol e droga: “Era una ragazza timida e gentile”

Guida sotto l’effetto di alcol e droga, in una settimana 17 denunciati

alcol zero patente addioDaniele Candosin, il bartender dell'alcol free: «Salviamo salute e patente. Ma guai a rinnegare vino e cultura veneta» - Lo specialista trevigiano del «drink sobrio»: fra le sue specialità l'Americano e il Paloma: «Le persone che li provano sono sempre di più, ma non c'entrano i valori sociali: ci sono tanti motivi per ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Elle Macpherson ricorda come dire addio all’alcol «sia stata una scelta emotiva e spirituale» - Ospite del The Life Stylist Podcast, la supermodella australiana Elle Macpherson ha ricordato quando ha capito che era tempo di mettere fine alla sua dipendenza dall’alcol. Secondo iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Alcol Zero Patente Addio