Alcol a minori Maxi multa in via Bergamo
Alcol a minorenni. E fuochi d’artificio di notte. Si è svolto l’altra notte un servizio mirato da parte della polizia locale nelle zone più sensibili e oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. Dodici gli agenti in uniforme o in abiti civili impiegati nelle attività di pattuglia, che si sono protratte dalle 21 alle 7 del mattino. La via Bergamo, la strada della movida, è stata come al solito al centro delle attenzioni. Ed è proprio qui che è stato sanzionare per 333 euro un locale sorpreso a somministrare alcol a minorenni, a cui si aggiunge il volume troppo alto della musica e la cosiddetta “omessa sorvegliabilità”, la norma che valuta la possibilità per le forze dell’ordine di accedere ai locali pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
