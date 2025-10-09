Alberto Trentini telefona a casa familiari | Spiragli speranza

Alberto Trentini, cooperante veneziano detenuto da quasi un anno in Venezuela, ha potuto chiamare a casa. “È la terza telefonata in quasi 11 mesi di detenzione”, sottolineano i familiari di Trentini con l’avvocata Alessandra Bellerini. Trentini, spiegano i familiari e la legale, “ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari. Questa telefonata, che segue la visita in carcere del nostro ambasciatore e l’arrivo a Roma di una delegazione Venezuelana, apre spiragli di speranza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

