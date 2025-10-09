Alberto Trentini telefona a casa dal carcere in Venezuela | cosa ha detto ai genitori
La sua voce, un altro segnale. Dopo quasi undici mesi di detenzione in Venezuela, il cooperante veneto Alberto Trentini ha potuto telefonare ai genitori. È la terza chiamata dall’inizio della sua prigionia, e arriva due settimane dopo la visita in carcere dell’ambasciatore italiano a Caracas, Giovanni de Vito. «Alberto ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro stessi e ha assicurato di essere forte», ha fatto sapere la famiglia in una nota diffusa oggi. «Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari». 🔗 Leggi su Open.online
