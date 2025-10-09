Alberto Trentini ha telefonato alla famiglia L’avvocata | Nuove speranze dopo le ultime mosse diplomatiche

Alberto Trentini, cooperante veneziano detenuto da quasi un anno in Venezuela, ha potuto chiamare a casa per la terza volta. Secondo quanto riferiscono i familiari e l’avvocata Alessandra Bellerini, “ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari”. La telefonata, insieme all’ arrivo a Roma di una delegazione venezuelana, potrebbero essere segnali positivi per le sorti del cooperante. Alcune settimane fa Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, ha ricevuto la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha assicurato l’impegno di Palazzo Chigi e delle istituzioni italiane per riportare a casa l’operatore umanitario, detenuto, senza accuse, nel maxi-carcere venezuelano di El Rodeo I, insieme ad altri prigionieri stranieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alberto Trentini ha telefonato alla famiglia. L’avvocata: “Nuove speranze dopo le ultime mosse diplomatiche”

