Alberto Trentini ha potuto chiamare per la terza volta la famiglia

Si è assicurato delle condizioni dei genitori e ha ringraziato per l'attenzione mediatica. Per la sua legale è un segnale che apre spiragli di speranza per la situazione del cooperante recluso in Venezuela da quasi un anno.

Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede

El Rodeo, la prigione “invivibile” dove è detenuto Alberto Trentini. La madre: “Dobbiamo ribellarci”

Palazzo Moroni: uno striscione per chiedere la liberazione di Alberto Trentini

Alberto Trentini ha chiamato la famiglia: “Spiragli di speranza”. Il cooperante è detenuto in Venezuela da 11 mesi - La settimana scorsa la madre Armanda Colusso ha ottenuto la promessa della premier Meloni per la scarcerazione del 46enne veneziano ... Si legge su msn.com