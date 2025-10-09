Alberto Trentini ha chiamato la famiglia | Spiragli di speranza Il cooperante è detenuto in Venezuela da 11 mesi
Roma, 9 ottobre 2025 – Alberto Trentini ha chiamato la famiglia: il cooperante veneto è riuscito a parlare con la madre Armanda per la terza volta da quando è stato imprigionato in Venezuela. “Alberto ha potuto chiamare casa”, fa sapere la famiglia. “È la terza telefonata in quasi 11 mesi di detenzione. Ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari”, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Trentini. La famiglia, “Spiragli di speranza per la liberazione”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: alberto - trentini
Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede
El Rodeo, la prigione “invivibile” dove è detenuto Alberto Trentini. La madre: “Dobbiamo ribellarci”
Palazzo Moroni: uno striscione per chiedere la liberazione di Alberto Trentini
"Eravamo preoccupatissimi. Non avevamo notizie ma speravamo. Poi nessun contatto. Noi come famiglia non sappiamo cosa abbia fatto il nostro governo e come si sia mosso in quei primi mesi". Lo ha detto Armanda Trentini, la madre di Alberto Trentini, il co - facebook.com Vai su Facebook
Grazie Armanda Trentini. Siamo noi a ringraziarla per la fiducia nei nostri confronti, saremo con lei finché suo figlio non tornerà a casa. Alberto Trentini libero. #CTCF - X Vai su X
Alberto Trentini ha chiamato la famiglia: “Spiragli di speranza”. Il cooperante è detenuto in Venezuela da 11 mesi - La settimana scorsa la madre Armanda Colusso ha ottenuto la promessa della premier Meloni per la scarcerazione del 46enne veneziano ... Scrive quotidiano.net
Alberto Trentini chiama i genitori, terza volta in 11 mesi di carcere in Venezuela: “Grazie a chi mi è vicino” - Lo ha resto noto la famiglia del cooperante veneto detenuto in Venezuela. Secondo fanpage.it