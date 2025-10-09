Alberto Trentini ha chiamato la famiglia | Spiragli di speranza Il cooperante è detenuto in Venezuela da 11 mesi

Roma, 9 ottobre 2025 – Alberto Trentini ha chiamato la famiglia: il cooperante veneto è riuscito a parlare con la madre Armanda per la terza volta da quando è stato imprigionato in Venezuela. “Alberto ha potuto chiamare casa”, fa sapere la famiglia. “È la terza telefonata in quasi 11 mesi di detenzione. Ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari”, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Trentini.  La famiglia, “Spiragli di speranza per la liberazione”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

