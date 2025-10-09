Alberto Trentini ha chiamato la famiglia | Grazie a chi mi sta accanto
La famiglia di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto in Venezuela da quasi un anno, ha comunicato che «Alberto ha chiamato casa. È la terza telefonata in quasi 11 mesi di detenzione. Ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari». I familiari hanno aggiunto che «questa telefonata, che segue la visita in carcere del nostro ambasciatore e l’arrivo a Roma di una delegazione venezuelana, apre spiragli di speranza. E in questi 327 giorni la nostra fede non è mai venuta meno. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: alberto - trentini
Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede
El Rodeo, la prigione “invivibile” dove è detenuto Alberto Trentini. La madre: “Dobbiamo ribellarci”
Palazzo Moroni: uno striscione per chiedere la liberazione di Alberto Trentini
"Eravamo preoccupatissimi. Non avevamo notizie ma speravamo. Poi nessun contatto. Noi come famiglia non sappiamo cosa abbia fatto il nostro governo e come si sia mosso in quei primi mesi". Lo ha detto Armanda Trentini, la madre di Alberto Trentini, il co - facebook.com Vai su Facebook
Grazie Armanda Trentini. Siamo noi a ringraziarla per la fiducia nei nostri confronti, saremo con lei finché suo figlio non tornerà a casa. Alberto Trentini libero. #CTCF - X Vai su X
Alberto Trentini chiama i genitori, terza volta in 11 mesi di carcere in Venezuela: “Grazie a chi mi è vicino” - Lo ha resto noto la famiglia del cooperante veneto detenuto in Venezuela. Scrive fanpage.it
Alberto Trentini ha chiamato la famiglia: “Spiragli di speranza”. Il cooperante è detenuto in Venezuela da 11 mesi - La settimana scorsa la madre Armanda Colusso ha ottenuto la promessa della premier Meloni per la scarcerazione del 46enne veneziano ... Come scrive msn.com