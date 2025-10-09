Alberto Trentini ha chiamato la famiglia | Grazie a chi mi sta accanto

La famiglia di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto in Venezuela da quasi un anno, ha comunicato che «Alberto ha chiamato casa. È la terza telefonata in quasi 11 mesi di detenzione. Ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari». I familiari hanno aggiunto che «questa telefonata, che segue la visita in carcere del nostro ambasciatore e l’arrivo a Roma di una delegazione venezuelana, apre spiragli di speranza. E in questi 327 giorni la nostra fede non è mai venuta meno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

