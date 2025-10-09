Alberto Trentini chiama i genitori terza volta in 11 mesi di carcere in Venezuela | Grazie a chi mi è vicino
Alberto Trentini ha chiamato casa. Lo ha resto noto la famiglia del cooperante veneto detenuto in Venezuela. È la terza telefonata in quasi 11 mesi di detenzione. Il 46enne ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: alberto - trentini
Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede
El Rodeo, la prigione “invivibile” dove è detenuto Alberto Trentini. La madre: “Dobbiamo ribellarci”
Palazzo Moroni: uno striscione per chiedere la liberazione di Alberto Trentini
"Eravamo preoccupatissimi. Non avevamo notizie ma speravamo. Poi nessun contatto. Noi come famiglia non sappiamo cosa abbia fatto il nostro governo e come si sia mosso in quei primi mesi". Lo ha detto Armanda Trentini, la madre di Alberto Trentini, il co - facebook.com Vai su Facebook
Grazie Armanda Trentini. Siamo noi a ringraziarla per la fiducia nei nostri confronti, saremo con lei finché suo figlio non tornerà a casa. Alberto Trentini libero. #CTCF - X Vai su X
Alberto Trentini chiama i genitori, terza volta in 11 mesi di carcere in Venezuela: “Grazie a chi mi è vicino” - Lo ha resto noto la famiglia del cooperante veneto detenuto in Venezuela. Riporta fanpage.it
Alberto Trentini telefona ai genitori: «Sto resistendo, abbiate fede». È la terza chiamata dopo 11 mesi di prigionia - Dopo quasi undici mesi di detenzione in Venezuela, Alberto Trentini è riuscito a telefonare ancora una volta alla sua famiglia. Secondo leggo.it