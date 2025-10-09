Alberto Trentini chiama i genitori terza volta in 11 mesi di carcere in Venezuela | Grazie a chi mi è vicino

Alberto Trentini ha chiamato casa. Lo ha resto noto la famiglia del cooperante veneto detenuto in Venezuela. È la terza telefonata in quasi 11 mesi di detenzione. Il 46enne ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it