Alberto Tozzi al Centro Commerciale Gotico con il suo libro Un inferno di scuola

Appuntamento speciale al Centro Commerciale Gotico: domenica 12 ottobre alle ore 17, nella piazzetta centrale, si terrà il firma copie con Alberto Tozzi, giovane autore e voce amatissima della Generazione Z, che presenterà il suo libro "Un inferno di scuola".Con oltre 2,5 milioni di follower sui. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

