Alberto Stefani chi è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Veneto

A meno di due settimane dal voto in Veneto, Campania e Puglia, i leader del centrodestra hanno finalmente raggiunto l’ accordo sui candidati della coalizione di governo alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. A correre per la presidenza del Veneto sarà il leghista Alberto Stefani. Ecco le cose da sapere su di lui. Compirà 33 anni pochi giorni prima delle Regionali. Alberto Stefani (Imagoeconomica). Nato a Camposampiero (Padova), Stefani compirà 33 anni pochi giorni prima delle Regionali, il 16 novembre. Attivo politicamente fin dagli anni della scuola superiore, dopo la Maturità è diventato coordinatore provinciale del movimento giovanile della Lega e coordinatore regionale del movimento universitario. 🔗 Leggi su Lettera43.it

