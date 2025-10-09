Alberto Stefani chi è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Veneto
A meno di due settimane dal voto in Veneto, Campania e Puglia, i leader del centrodestra hanno finalmente raggiunto l’ accordo sui candidati della coalizione di governo alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. A correre per la presidenza del Veneto sarà il leghista Alberto Stefani. Ecco le cose da sapere su di lui. Compirà 33 anni pochi giorni prima delle Regionali. Alberto Stefani (Imagoeconomica). Nato a Camposampiero (Padova), Stefani compirà 33 anni pochi giorni prima delle Regionali, il 16 novembre. Attivo politicamente fin dagli anni della scuola superiore, dopo la Maturità è diventato coordinatore provinciale del movimento giovanile della Lega e coordinatore regionale del movimento universitario. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: alberto - stefani
La Lega in Veneto vuole Alberto Stefani come presidente
Zaia a Pontida lancia Alberto Stefani e un altolà agli alleati: «Per il Veneto un leghista, sennò sarà un problema»
«Donna presa botte da un uomo mentre guida», la denuncia di Alberto Stefani (Lega) che li insegue fino all'arrivo delle forze dell'ordine VIDEO
Elezioni regionali, Alberto Stefani il candidato del centrodestra: il commento di Zaia. Con molta probabilità il presidente uscente sarà capolista, ma il suo nome, pare, non sarà nel simbolo elettorale del partito. Non ci sarà una lista civica a suo nome. - X Vai su X
- Ora è ufficiale - E' Alberto Stefani il candidato governatore del centrodestra. #elezioniregionali2025 #regionedelveneto #vocedirovigo - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Alberto Stefani, il candidato del centrodestra alle regionali in Veneto - Dopo una lunga trattativa per scegliere il successore di Luca Zaia, la maggioranza ha trovato un accordo sulla candidaturadel leghista Alberto Stefani ... Come scrive fanpage.it
Alberto Stefani candidato in Veneto, intesa a centrodestra: «Ascolterò tutti, compreso chi non la pensa come me» - L’annuncio l’ha dato direttamente lui, sui propri canali social, prima ancora che da Roma arrivasse la nota congiunta del centrodestra. Riporta ilgazzettino.it