Alberto Stefani candidato in Veneto intesa a centrodestra | Ascolterò tutti compreso chi non la pensa come me

Ilgazzettino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - L?annuncio l?ha dato direttamente lui, sui propri canali social, prima ancora che da Roma arrivasse la nota congiunta del centrodestra.?È il nostro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

alberto stefani candidato in veneto intesa a centrodestra ascolter242 tutti compreso chi non la pensa come me

© Ilgazzettino.it - Alberto Stefani candidato in Veneto, intesa a centrodestra: «Ascolterò tutti, compreso chi non la pensa come me»

In questa notizia si parla di: alberto - stefani

La Lega in Veneto vuole Alberto Stefani come presidente

Zaia a Pontida lancia Alberto Stefani e un altolà agli alleati: «Per il Veneto un leghista, sennò sarà un problema»

«Donna presa botte da un uomo mentre guida», la denuncia di Alberto Stefani (Lega) che li insegue fino all'arrivo delle forze dell'ordine VIDEO

alberto stefani candidato venetoAlberto Stefani candidato in Veneto, intesa a centrodestra: «Ascolterò tutti, compreso chi non la pensa come me» - L’annuncio l’ha dato direttamente lui, sui propri canali social, prima ancora che da Roma arrivasse la nota congiunta del centrodestra. Riporta ilgazzettino.it

alberto stefani candidato venetoE’ Stefani, leghista padovano, il candidato del centrodestra - E' Alberto Stefani, leghista padovano, il candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto per il dopo Zaia ... Secondo giornaleadige.it

Cerca Video su questo argomento: Alberto Stefani Candidato Veneto