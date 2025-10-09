Alberto Malesani al di là del meme

Alberto Malesani ha annunciato il suo ritiro in un’intervista rilasciata nel 2020. Un addio sotto traccia: del resto non allenava più dal 2014 e, a parte una brevissima parentesi l’anno successivo come opinionista a 90° minuto, non ha provato a rimanere “nel giro” frequentando i salotti televisivi. Quasi come un personaggio bucolico, si era ritirato nella Valpolicella per gestire assieme alla sua famiglia la “Giuva”, un’azienda vinicola da lui fondata nel 2003, che ha poi venduto nel 2023 alla catena Signorvino. Me lo immagino finalmente in pace con se stesso. Finalmente Internet gli ha dato tregua, dopo averlo spolpato e ridotto a una caricatura per via dei suoi sfoghi in varie conferenze stampa e per alcune immagini circolate negli anni successive all’esonero a Sassuolo del 2014 (la sua ultima esperienza in panchina), che ne hanno minato in maniera irreversibile la sua credibilità. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

