Alberi siepi e arbusti | l' ordinanza del Comune rivolta ai proprietari per la messa in sicurezza

ANCONA – Il Comune di Ancona, Dirigente del servizio Manutenzioni e Protezione civile, ha emanato una ordinanza che mira a garantire la sicurezza pubblica e la fluidità della circolazione stradale, imponendo ai proprietari di terreni adiacenti alle strade e aree pubbliche di mantenere la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: alberi - siepi

"Il marciapiede in alcuni punti non è transitabile per rami di alberi e siepi trasbordanti", afferma un lettore - facebook.com Vai su Facebook

Alberi e siepi da mettere in sicurezza, ordinanza del Comune - Alberi e siepi da mettere in sicurezza, ordinanza del Comune Il Comune di Monte Argentario emana un'ordinanza urgente per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e il taglio delle siepi lungo le ... Come scrive lanazione.it

Multe a chi non pota alberi e siepi lungo le strade provinciali - Ordinanza per eliminare piante e arbusti pericolosi per la viabilità C'è tempo fino al 22 febbraio per mettersi in regola e poi, garantisce Palazzo Ducale, scatteranno le sanzioni Massa Carrara, 2 ... Riporta lanazione.it