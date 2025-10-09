Alberi dedicati ad eroi | anche a Canicattì nasce il Giardino dei giusti

9 ott 2025

Anche a Canicattì sarà realizzato il "Giardino dei giusti". La Giunta Corbo ha approvato, nei giorni scorsi, l'atto di indirizzo per la realizzazione del "Giardino dei giusti" all'interno della villa comunale "Stefano Saetta". Nella specifica porzione di area designata saranno piantati nuovi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

