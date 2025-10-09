Albanese nostra signora dei pro Pal | il metodo della relatrice Onu tra arringhe e presunzione

La giurista originaria di Ariano Irpino, 48 anni, è il personaggione di sinistra del momento. Lo sconcerto nel Pd per il suo trattamento riservato a Segre. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Albanese, nostra signora dei pro Pal: il «metodo» della relatrice Onu, tra arringhe e presunzione

In questa notizia si parla di: albanese - nostra

«Per l’esimia giurista Francesca Albanese, a cui va la nostra gratitudine per tutto il tempo che trascorre quotidianamente in tv nel tentativo davvero improbo di istruirci, la senatrice Liliana Segre non è autorizzata ad intervenire su Gaza. Se hai un tumore, spieg - X Vai su X

Domenica 28 settembre, Reggio Emilia accoglie Francesca Albanese, dal 2022 Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Averla ospite della nostra città rappresenta un onore e una responsabilità. È un onore conferirle il Primo Tri - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Albanese, nostra signora dei pro Pal: il «metodo» della relatrice speciale Onu, tra arringhe e presunzione - Ovunque arrivi, è accolta da folle e applausi, c’è sempre un gran sfoggio di kefiah e bandiere palestinesi: la giurista originaria di Ariano Irpino, 48 anni, è il personaggione di sinistra del momento ... Si legge su msn.com

Francesca Albanese, il delirio di onnipotenza della Sacerdotessa Pro Pal che bacchetta anche la Segre - Le ultime dichiarazioni della funzionaria Onu sulla Palestina che stanno facendo discutere. Come scrive tag24.it