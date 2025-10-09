Albanese indigesta pure a sinistra

A Bologna le conferiscono la cittadinanza onoraria ma la dem Zampa sbotta: «Errore, lei inadeguata». Stessa iniziativa a Firenze ma un provvidenziale malanno stoppa l’iter. 🔗 Leggi su Laverita.info

albanese indigesta pure a sinistra

