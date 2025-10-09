Albanese indigesta pure a sinistra

A Bologna le conferiscono la cittadinanza onoraria ma la dem Zampa sbotta: «Errore, lei inadeguata». Stessa iniziativa a Firenze ma un provvidenziale malanno stoppa l’iter. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Albanese indigesta pure a sinistra

In questa notizia si parla di: albanese - indigesta

A Propaganda Live, @francesca.albanese.unsr.opt lancia un appello ai manifestanti per Gaza: “mani alzate e non violenza” Rivedi l’intervista completa al link in bio #propagandalive - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Albanese. L’ultimo mito, il più cupo, della sinistra italiana - Da sempre la politica sceglie totem che riassumano l’identità (come Kirk a destra). Riporta huffingtonpost.it

Liliana Segre, ondata di solidarietà dopo il “caso” Albanese. La sinistra tace - Chi ha voluto ha espresso la propria solidarietà nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre; chi non ha voluto, o persino potuto, ha ... Si legge su iltempo.it