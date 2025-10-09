Al Volta di Aversa la manutenzione diventa smart con Cosyma di Kiranet

All’Isis “Alessandro Volta” di Aversa, studenti e professionisti si sono incontrati per guardare insieme al domani. Kiranet ha presentato Cosyma, progetto dedicato alla manutenzione intelligente, con una testimonianza concreta su come intelligenza artificiale e realtà aumentata stiano ridisegnando competenze e processi, nel solco del ventennale dell’azienda e di un dialogo diretto con il territorio. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Innovazione e tecnologia all’Isis “Volta” di Aversa: Kiranet presenta il progetto Cosyma

