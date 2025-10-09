Al Vivido il party Stile iconico

Firenzetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze c’è un modo autentico di vivere la notte: con gusto, voce e stile. Sabato 11 ottobre, al Vivido Firenze, va in scena il party “Stile iconico”. Dalle ore 20 cena in canto con canzoni da cantare insieme tra una portata e l’altra, poi il djset che accende la città. Un’esperienza elegante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

