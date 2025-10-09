Al via la riqualificazione di viale Parini | nuova vita per la passeggiata del porto canale
Il Comune di Riccione compie un nuovo passo nel progetto di valorizzazione del porto canale: approvata la variante di riqualificazione di viale Parini, che completerà il primo stralcio dei lavori già realizzati nel tratto tra viale Dante e viale D’Annunzio. Dopo la conclusione della Conferenza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: riqualificazione - viale
Riqualificazione di viale dello Sport. Iniziati i lavori di pulizia dell’area
Viale Malta, prima apertura per le aree verdi dopo la riqualificazione
Completata la riqualificazione della mensa scolastica di viale Bergamo: più comfort e sicurezza
Santarcangelo. Al via entro l’anno i lavori di riqualificazione di un tratto di viale Mazzini e via Garibaldi - facebook.com Vai su Facebook
Riccione, via libera alla riqualificazione di viale Parini - Il Comune di Riccione compie un nuovo passo importante nel progetto di valorizzazione del porto canale: approvata la variante di riqualificazione di ... Secondo corriereromagna.it