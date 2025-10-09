Al via i bonifici istantanei senza extra costi Ecco cosa cambia
Al via da oggi i bonifici istantanei senza extra costi. E aumentano controlli per evitare le truffe. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: bonifici - istantanei
Telefonate da falsi carabinieri, finti messaggi Nexi e bonifici istantanei: la nuova truffa che sta colpendo anche a Como
Pagamenti in 10 secondi: come usare i bonifici istantanei senza correre rischi
Bonifici istantanei, dal 9 ottobre verifiche preventive sul beneficiario
Bonifici istantanei, al via le nuove regole: ecco cosa cambia e come funziona la verifica del beneficiario - X Vai su X
Da oggi cambiano le regole per i bonifici istantanei Quali sono le novità e come funziona: https://fanpa.ge/DzzMS - facebook.com Vai su Facebook
Bonifici istantanei: da domani senza extra-costi, ma attenzione a truffe - Non è certo un caso se, in base agli ultimi dati di Bankitalia, l’incidenza delle frodi nel comparto dei bonifici istantanei è molto più alta rispetto a quella registrata nei bonifici ordinari: 0,057% ... Si legge su finanza.repubblica.it
Bonifici istantanei gratis, da oggi l’obbligo per le banche con il servizio di verifica: cosa cambia - Il sistema di invio immediato di denaro è senza costi aggiuntivi per tutti dal 9 ottobre. repubblica.it scrive