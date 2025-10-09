Al via a Eboli il primo impianto solare con pascolo di Edp in Europa | 10 megawatt e 250 pecore tra i pannelli
Edp, leader globale nello sviluppo delle energie rinnovabili, attraverso Edp Renewables, ha inaugurato Monti di Eboli, il suo primo impianto solare integrato con pascolo in Europa. Situato in provincia di Salerno, il progetto rappresenta una pietra miliare sia per Edp che per il Paese nello sviluppo dell’agrivoltaico, un approccio innovativo che unisce la produzione di energia pulita al pascolo erboso. Con una capacità installata di 10 MWp (8,3 MWac), Monti di Eboli è operativo dalla fine del 2024. I suoi quasi 17.000 pannelli solari, montati su strutture ad inseguimento, producono ogni anno 17 GWh di energia pulita, sufficienti ad alimentare circa 6. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
