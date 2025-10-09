Al Sanzio La Milonga del Fútbol
di Claudio Salvi Tre miti del calcio argentino con un legame fortissimo con l’Italia. Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona; tre icone del pallone che sono diventate fonte di ispirazione per uno spettacolo; quello in programma questa sera al Teatro Sanzio di Urbino, e che vedrà protagonista Federico Buffa. Il giornalista e storyteller sportivo presenta La Milonga del Fútbol, spettacolo dedicato ai campioni del calcio argentino che sarà proposto su iniziativa del Comune di Urbino con Amat. Prodotto da Imarts con la regia di Pierluigi Iorio, La Milonga del Fútbol racconta la storia e le gesta di tre delle più grandi personalità calcistiche di tutti i tempi entrati anche nel mito del calcio italiano in un racconto fatto di sport ma anche di passione, romanticismo e italianità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sanzio - milonga
URBINO, GIOVEDÌ 9 OTTOBRE AL TEATRO SANZIO FEDERICO BUFFA IN “LA MILONGA DEL FÚTBOL” - - X Vai su X
