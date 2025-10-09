Al Ricciardi incontro col regista Antonio Capuano per L' Isola di Andrea
Sabato 11 ottobre alle 19:00 il maestro Antonio Capuano sarà al Teatro Ricciardi di Capua per un appuntamento speciale: la proiezione evento de “L’Isola di Andrea”. Un’occasione unica per incontrare uno dei registi più intensi e visionari del cinema italiano e vivere il suo racconto sul grande. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: ricciardi - incontro
Lo sguardo del poeta sull’invisibile Domenica 26 ottobre, ore 11.00 – Evento online – Il Rumore del Lutto Con Antonio Riccardi Un incontro intimo e poetico con uno dei maggiori poeti italiani contemporanei. Riccardi ci conduce nei luoghi della sua memo - facebook.com Vai su Facebook
Incontro Airf - Foto/Video Giornalismo,- domani 8 ottobre 2025 h.11.30-16.30 presso Binario F Roma Via Marsala 29H per partecipare Eventbrite OPEN DAY AIRF - Roma - X Vai su X
