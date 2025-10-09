Al Ricciardi incontro col regista Antonio Capuano per L' Isola di Andrea

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre alle 19:00 il maestro Antonio Capuano sarà al Teatro Ricciardi di Capua per un appuntamento speciale: la proiezione evento de “L’Isola di Andrea”. Un’occasione unica per incontrare uno dei registi più intensi e visionari del cinema italiano e vivere il suo racconto sul grande. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricciardi - incontro

Al Ricciardi incontro col regista Antonio Capuano per "L'Isola di Andrea" - Sabato 11 ottobre alle 19:00 il maestro Antonio Capuano sarà al Teatro Ricciardi di Capua per un appuntamento speciale: la proiezione evento de “L’Isola di Andrea”. Riporta casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Ricciardi Incontro Regista Antonio