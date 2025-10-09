Al museo San Domenico Ok al piano esecutivo per la Domus del rasoio
Un pezzo di storia cittadina è pronto a tornare alla luce dopo una lunga attesa. Con un investimento da 500mila euro, il Comune ha approvato il progetto esecutivo per i lavori complementari alla nuova sezione archeologica del museo civico San Domenico, dedicata alla celebre Domus del Rasoio, abitazione romana del I secolo a.C. scoperta anni fa nel chiostro dell’ex convento domenicano. L’intervento, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, punta a rendere finalmente visitabile uno dei più importanti ritrovamenti della città, rimasto finora chiuso al pubblico. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a oltre 300mila euro, mentre le somme a disposizione – tra progettazione, collaudi e spese tecniche – portano il quadro economico a 500mila euro, interamente finanziati con avanzo libero di bilancio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
