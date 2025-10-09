Al maneggio un pomeriggio immersivo tra musica e cavalli

Musica e cavalli, note sparse e la magia di puledri che corrono liberi nel maneggio Giglio Nero di Borghi. S'intitola “Sonora, benessere in armonia”, il momento esperenziale che si svolgerà sabato 18 ottobre a partire dalle ore 15 al maneggio di via Soci 23.Si tratta di una giornata da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

