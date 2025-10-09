Al largo dell’Africa spunta uno strano segnale gravitazionale | può arrivare dalle profondità della Terra

Un segnale gravitazionale anomalo è stato rilevato dai satelliti GRACE al largo dell’Africa orientale. Secondo gli scienziati non può essere spiegato dallo spostamento di masse d’acqua nell’Oceano Atlantico, ma probabilmente ha avuto origine nelle profondità della Terra, vicino al confine tra nucleo e mantello. 🔗 Leggi su Fanpage.it