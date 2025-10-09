Al largo dell’Africa spunta uno strano segnale gravitazionale | può arrivare dalle profondità della Terra

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un segnale gravitazionale anomalo è stato rilevato dai satelliti GRACE al largo dellAfrica orientale. Secondo gli scienziati non può essere spiegato dallo spostamento di masse d’acqua nell’Oceano Atlantico, ma probabilmente ha avuto origine nelle profondità della Terra, vicino al confine tra nucleo e mantello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

