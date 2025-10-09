Il presidente dell’Efc e del Paris Saint Germain Nasser Al Khelaifi ha fatto un lungo intervento nel corso dall’Assemblea Generale che si sta svolgendo a Roma al Cavalieri Waldorf Hotel Le parole di Al Khelaifi. «Voglio ringraziare Laporta per essere tornato nella famiglia, nei giorni scorsi ci siamo incontrati e oggi non è potuto stare con noi, ma ci ha tenuto a passare anche in un momento non semplice per il suo club. Il calcio è una cosa seria, vogliamo costruire qualcosa di importante in un periodo pieno di conflitti. Oggi siamo 820 club, 15 anni fa eravamo appena quattordici e dobbiamo sentirci orgogliosi delle nostre origini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Khelaifi ringrazia Laporta per essere tornato nella famiglia e il suo amico Gianni Infantino