Al Khelaifi ringrazia Laporta per essere tornato nella famiglia e il suo amico Gianni Infantino
Il presidente dell’Efc e del Paris Saint Germain Nasser Al Khelaifi ha fatto un lungo intervento nel corso dall’Assemblea Generale che si sta svolgendo a Roma al Cavalieri Waldorf Hotel Le parole di Al Khelaifi. «Voglio ringraziare Laporta per essere tornato nella famiglia, nei giorni scorsi ci siamo incontrati e oggi non è potuto stare con noi, ma ci ha tenuto a passare anche in un momento non semplice per il suo club. Il calcio è una cosa seria, vogliamo costruire qualcosa di importante in un periodo pieno di conflitti. Oggi siamo 820 club, 15 anni fa eravamo appena quattordici e dobbiamo sentirci orgogliosi delle nostre origini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Pallone d'Oro, Donnarumma non cita Luis Enrique e il PSG nei ringraziamenti. Al-Khelaifi… #SkySport #BallonDor - X Vai su X
Superlega, Agnelli incassa un altro duro colpo: la mossa di Al Khelaifi, anche il Barcellona molla Florentino Perez - Al Khelaifi, numero uno del Psg e dell'Efc (ex Eca) smonta il progetto Superlega di Andrea Agnelli: a Roma anche il Barcellona dalla sua parte, Perez isolato. Riporta sport.virgilio.it