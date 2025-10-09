Una nuova stagione per l’Accademia Teatro Franzato, la prima e più longeva scuola di teatro varesina, giunta alla 31esima edizione. Si comincia il 4 novembre: in programma corsi e laboratori di pedagogia teatrale per bambini, ragazzi e adulti, nella nuova sede presso l’Auditorium San Giovanni Bosco in via Lazzaro Papi 7 nel quartiere di Sant’Ambrogio a Varese. Gli incontri, condotti da Paolo Franzato e Marco Rodio, si svolgeranno tutti i martedì: i bambini dalle 16.30 alle 17.30, i ragazzi dalle 17.30 alle 19 e gli adulti dalle 20.15 alle 22.15. Le attività, anticipate da un momento di open day che si svolgerà martedì 28 ottobre dalle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Franzato ripartono i corsi tra le novità