Al cinema con i docenti Arrivano ‘Il professore e il pinguino’ e ‘Dopo la caccia’

Siamo a Yale, appena prima del Me Too. Il crogiuolo americano per la formazione della classe dirigente del domani. Due docenti si contendono la titolarità di una cattedra di filosofia, ma ad uno, Andrew Garfield, toccherà subire l’accusa di molestie, mentre l’altra, Julia Roberts, sarà costretta a rigestire un suo vecchio scheletro nell’armadio. In mezzo Ayo Edebiri, loro brillante studentessa molestata e in scontro frontale con la professoressa che l’aveva anche accolta nei suoi salotti intellettuali. Con After the Hunt il cinema di Luca Guadagnino si fa sempre più americano. Tanto che questa sceneggiatura cerebrale e tagliente di Nora Garrett, anche dalla titolazione iniziale farebbe pensare a uno spietato dramma di Woody Allen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

