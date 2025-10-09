Aiuto sono stato rapito Flotilla bis fermato medico di Massa Mobilitazione in città
Massa, 9 ottobre 2025 – “Mi chiamo Lorenzo Bresciani e sono italiano. Se state vedendo questo video siamo stati intercettati in mare e sono stato rapito dalle forze di occupazione di Israele, o da forze che partecipano al genocidio di Israele contro i palestinesi. Faccio appello a tutti i miei compagni, amici e familiari, affinché sia fatta pressione sul governo italiano per chiedere il mio immediato rilascio”. Affida a un messaggio registrato, da lanciare in caso di allarme (come poi è avvenuto) sui social, il medico Lorenzo Bresciani, 29 anni, massese, ora al lavoro a Padova. Il medico ha frequentato il liceo scientifico di Massa, l’università Humanitas a Milano, poi neurologo a Padova. 🔗 Leggi su Lanazione.it
