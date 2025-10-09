PISA, 9 OTTOBRE - Il Circolo Ristorante dell’impianto sportivo di Calci in via Tevere è stato il teatro della serata inaugurale della stagione 202526 del Settore Calcio a 7 e 5 di Pisa dell’AICS. Per l’ennesima volta è confermata la grande risposta di pubblico nei confronti dei tornei. Ai nastri di partenza sono 120 le squadre tra il calcio a sette e quello a cinque, oltre a dodici di padel, disciplina che si conferma per la seconda edizione consecutiva. I campionati avranno inizio la prossima settimana e arriveranno i campi di tutta Pisa e Provincia fino a fine maggio. Da giugno, quindi, avranno luogo i tornei estivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - AICS, al via la stagione 2025/26: 120 squadre ai nastri di partenza