AICS al via la stagione 2025 26 | 120 squadre ai nastri di partenza
PISA, 9 OTTOBRE - Il Circolo Ristorante dell’impianto sportivo di Calci in via Tevere è stato il teatro della serata inaugurale della stagione 202526 del Settore Calcio a 7 e 5 di Pisa dell’AICS. Per l’ennesima volta è confermata la grande risposta di pubblico nei confronti dei tornei. Ai nastri di partenza sono 120 le squadre tra il calcio a sette e quello a cinque, oltre a dodici di padel, disciplina che si conferma per la seconda edizione consecutiva. I campionati avranno inizio la prossima settimana e arriveranno i campi di tutta Pisa e Provincia fino a fine maggio. Da giugno, quindi, avranno luogo i tornei estivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: aics - stagione
Catch’n Serve Ball, al via i corsi dell'Aics Volley con tante novità per la nuova stagione sportiva
Aics Basket Forlì inaugura la stagione con la presentazione delle nuove giovanili
Settembre segna l’inizio di una nuova stagione sportiva! Un grande in bocca al lupo a tutte le ASD affiliate AICS ci vediamo nei prossimi eventi! #AICS #ASD #NuovaStagioneSportiva #SportPerTutti #AICSFitnessMusicale - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo. Gli Allievi in gara a Mercatale. Si chiude la stagione del pedale - L’ufficialità è arrivata dopo qualche apprensione tenuto conto che nel giorno della gara, domenica prossima ci saranno le elezioni ... Si legge su msn.com