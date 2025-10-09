Ai miei tempi si andava a imparare un mestiere Si faceva un po' di apprendistato | una cosa normale Oggi questa visione viene vista come una follia ha raccontato lo chef
A lessandro Borghese non usa mezzi termini quando parla del mondo del lavoro. Ospite del podcast Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli, lo chef stellato riflette sul valore dell’apprendistato, un tema che lo ha già visto al centro di dibattiti accesi. « Ai miei tempi si andava a imparare un mestiere. Un mestiere che tu non sai fare: come faccio ad assumerti? Vieni a vedere. Si faceva un po’ di apprendistato: una cosa normale. Oggi questa visione viene vista come una follia», dichiara con la sua consueta schiettezza. Barbara Bouchet: «Mio figlio Alessandro Borghese fu bullizzato per le mie scene di nudo» X Leggi anche › Alessandro Borghese racconta: «Ho un figlio di 19 anni che non ho mai incontrato» Alessandro Borghese: «I giovani vogliono tutto e subito». 🔗 Leggi su Iodonna.it
Nel podcast Passa dal Bsmt lo chef si racconta: "Ai miei tempi si imparava con gli apprendistati, oggi i giovani vogliono tutto e subito". E sulla popolarità della madre Barbara Bouchet: "Da ragazzo, mi facevano battutine su mia madre. Una vol
