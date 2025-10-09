Ai domiciliari con la suocera preferisce dormire in auto | a processo per evasione

Piuttosto che stare in casa con la suocera, dove era "bloccato" agli arresti domiciliari, aveva preferito andare a dormire in auto. Una fuga di pochi metri che però è costata cara a un uomo di 57 anni, finito a processo per evasione. I fatti risalgono al settembre 2024 ad Assisi, in provincia di. 🔗 Leggi su Today.it